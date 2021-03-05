تشرين ينفرد بالصدارة والكرامة يتعثر أمام الساحل

تابع تشرين مسيرة انتصاراته بفوزه على مضيفه الشرطة بهدفين لهدف على أرض ملعب الجلاء بدمشق ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة التي أُقيمت ظهر اليوم ، سجل هدفي تشرين علي بشماني بالدقيقة 3 و 56، فيما سُجل هدف الشرطة الوحيد عبر ركلة جزاء بأقدام اللاعب مازن علوان بالدقيقة 28.

بالمقابل استطاع الوحدة تحقيق ثلاث نقاط ثمينة أمام ضيفه الجيش بفوزه بهدف يتيم سجله اللاعب عدي جفال في الدقيقة 30 من عمر المباراة التي جرت على أرض ملعب تشرين بدمشق.

وفي اللاذقية حُسمت مباراة حطين والاتحاد بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون مقابل، سجل أهداف الحيتان كلاً من أنس بوطة في الدقيقة 39، ومحمد قلفاط في الدقيقة 89 ليقتل فيها حطين النتيجة ويحقق الانتصار الأول مع مدربه الجديد ضرار رداوي.

وشهد الملعب البلدي في طرطوس مباراة صعبة لنادي الساحل أمام ضيفه الكرامة، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، تقدم فيها الكرامة عبر لاعبه عمرو جنيات في الدقيقة 65، ليسجل بعدها ماهر برازي هدف في الدقيقة 82 ليهدي فريقه تعادل صعب أمام ضيفه الكرامة.

وفي ملعب الباسل بحمص انتهت مبارة الوثبة وضيفه جبلة بالتعادل السلبي، ليتقاسما بذلك المركزين السابع والثامن بعد تعثر الاتحاد أمام مضيفه حطين في اللاذقية.

وفي اللقاء الأخير واصل نادي الحرية تعثره بخسارته أمام ضيفه الحرجلة بهدف وحيد، سجله اللاعب محمد الغباش في الدقيقة 6 من عمر المباراة، التي جرت على أرض ملعب 7 نيسان بحلب.

وتختتم مباريات الجولة غداً بلقاء وحيد يجمع الفتوة مع ضيفه الطليعة على أرض ملعب الجلاء بدمشق.

ليصبح جدول الترتيب: تشرين بالصدارة بـ 43 نقطة، يليه الجيش بـ 38 نقطة، حطين 37 نقطة، الكرامة 37 نقطة، الوحدة 35 نقطة، الطليعة 27 نقطة، جبلة 23 نقطة، الوثبة 23 نقطة، الاتحاد 23 نقطة، الشرطة 21 نقطة، الحرجلة 18 نقطة، الساحل 10 نقاط، الفتوة 9 نقاط، الحرية 8 نقاط.

البعث ميديا – يزن ميّا