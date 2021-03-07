إطلاق الحملة الوطنية الأولى لعام 2021 ضد شلل الأطفال

أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة التلقيح الوطنية الأولى لعام 2021 ضد شلل الأطفال التي تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات بغض النظر عن اللقاحات السابقة عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة ومراكز الإقامة المؤقتة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وتستهدف الحملة 2800448 طفلا دون سن الخامسة بمختلف المحافظات، ويشارك فيها 4250 عاملا ضمن المراكز الصحية الثابتة و4875 عاملا ضمن الفرق الجوالة و130 عاملا بفرق الإمداد و750 مشرفا يقدمون خدمات التلقيح عبر 1073 مركزا صحياً و2437 فريقا جوالا.

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