الاقتصاد الصيني ينتعش.. الصادرات تسجل أكبر نمو منذ عقدين

أظهرت بيانات رسمية صينية أن الاقتصاد في البلاد انتعش خلال الشهرين الأولين من العام الجاري.

وكالة الأنباء الصينية شينخوا ذكرت أن بيانات الجمارك كشفت أن الصادرات الصينية سجلت في أول شهرين من العام الجاري أكبر نمو منذ أكثر من عقدين، مع ارتفاع الواردات أيضاً، ما يشير إلى انتعاش بعد تباطؤ النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وساهمت المنتجات الإلكترونية والنسيجية، مثل الكمامات، في ارتفاع حجم الصادرات، مع زيادة الطلب على العمل من المنزل ومعدات الوقاية من كورونا خلال وباء كوفيد19.

ولفتت إدارة الجمارك الصينية إلى أن إجمالي الفائض التجاري للبلاد بلغ 301.3 مليار دولار.