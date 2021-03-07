“المتحف الفلسطيني” يستمر في نشاطاته

تحت عنوان “هاجس الأزرق”، ينظم “المتحف الفلسطيني” سلسلة ورش لتصميم ملصقات مع مُصمّمة الغرافيك مايا شامي.

وتأتي هذه الفعالية الرقمية ضمن سلسلة من النشاطات أطلقها المتحف عبر الفضاء الافتراضي منذ تفشي “كورونا”.

وتبحث سلسلة الورش التي تقام في 15 و 18 و 22 و 29 آذار/مارس الجاري، تبحث في الأيقونات والعناصر البصريّة التي جسّدت فكرة السّاحل في الملصق الفلسطينيّ.

كما تتطرّق لسؤال المصير الفلسطينيّ وعلاقته التاريخيّة بالسّاحل، مع تجسيد تمثيلات حضوره وغيابه في حياة الفلسطينيّين.

وستمنح المعارف التي سيتعرّض لها المشاركون أثناء الورشات الفرصة لهم لتصميم ملصقاتهم الخاصّة.