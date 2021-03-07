برشلونة ينجز المهمة أمام أوساسونا

حقق نادي برشلونة الفوز على مضيفه أوساسونا، بهدفين دون رد في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وسجل ثنائية الفريق الكتالوني، جوردي ألبا، في الدقيقة 30، وموريبا، في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 56 نقطة، في المركز الثاني، ليشعل المنافسة على لقب “الليغا”، حيث أصبح الفارق بينه وبين المتصدر أتلتيكو مدريد نقطتين فقط، قبل مواجهة الأخير مع جاره اللدود ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثالث بـ53 نقطة، مساء اليوم الأحد، في “ديربي” العاصمة الإسبانية.

في المقابل، تجمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة، في المركز الـ13.