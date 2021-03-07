وزارة الثقافة تطلق “مسابقة النص المسرحي”

في سياق دعمها للنشاط المسرحي، اعلنت وزارة الثقافة السورية عن إطلاق “مسابقة النص المسرحي الموجه للكبار والأطفال”.

ولهذه الغاية وضعت الوزارة جملة من الشروط منها ألا يكون النص حاصلاً على أي جائزة سابقة محلية أو عربية وألا يكون منشوراً في أي كتاب داخل سوريا وخارجها.

ويمكن للنص المشارك والمكتوب بالفصحى حصراً أن يكون مقتبساً عن رواية واحدة أو عن قصة قصيرة واحدة، على الأقل، كما مكن للنص أن يكون مقتبساً عن نصين مسرحيين على الأقل لكاتب واحد أو لكاتبين مختلفين أو أكثر من نوع أدبي وسواء من التراث العالمي المكتوب أو المتداول.

ويمنح أصحاب النصوص الثلاثة الفائزة مكافآت مالية وتنشر نصوصهم في “مجلة الحياة المسرحية” وتقوم مديرية المسارح والموسيقى بالعمل على إنتاجها.