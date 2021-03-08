إصابات جنوب الخليل.. الاحتلال يقمع مظاهرات مناهضة للاستيطان

أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وكالة وفا ذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين المشاركين في المظاهرة احتجاجا على تجريف أراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل لتوسيع إحدى المستوطنات.

في سياق موازي، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيتين، خلال قمعها فعالية بمناسبة يوم المرأة العالمي في بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة.

حيث بينت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتدت على المشاركات في معرض تراثي أقيم في نادي جبل الزيتون بالتعاون مع المركز النسوي بالطور، واستولت على ملابس فلسطينية تراثية ومحتويات المعرض واعتقلت مديرة مركز الطور النسوي إخلاص الصياد ومنال ابو سبيتان.