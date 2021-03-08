بكين: العلاقات العربية الصينية حققت تقدماً رغم وباء كورونا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن العلاقات الصينية العربية حققت تقدماً رغم وباء كورونا وفتحت فصلاً جديداً في التواصل مع هذه المنطقة المهمة من العالم، وخلال مشاركته في الدورة الرابعة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني استعرض وانغ يي في مؤتمر الصحفي أداء الدبلوماسية الصينية العام الماضي، مؤكداً استعداد الصين لبذل الجهود مع الجانب العربي من أجل التضامن والتقدم المشترك وتحضير القمة الصينية العربية بشكل جيد، وضخ مضمونات أكثر للشراكة الإستراتيجية الصينية العربية، وتحقيق نتائج في بناء مجتمع المصير المشترك الصيني العربي.”

وكشف وانغ يي أن حجم التجارة الصينية العربية بلغ العام الماضي مائتين وأربعين مليار دولار أمريكي، وترسخت مكانة الصين كأكبر شريك تجاري للدول العربية، وتقدم العمل والإنتاج للمشاريع الصينية العربية في إطار الحزام والطريق، وتقدم التعاون في التكنولوجيا الحديثة مثل الجيل الخامس من الاتصالات والذكاء الاصطناعي والطيران والفضاء.

وبين وانغ يي أن التعاون الصيني العربي العملي دخل مرحلة جديدة ولاسيما في الجهود التي تبذلها الصين لمكافحة فيروس كورونا حيث كانت دولة عربية الأولى التي قبلت تجربة المرحلة الثالثة من اللقاح الصيني خارج الصين مما شكل نموذجا جديدا للتضامن الصيني العربي في مكافحة الوباء.

كما قامت الحكومة الصينية بتقديم اللقاحات والمعدات الصحية لشعوب تلك المنطقة عربون محبة وامتنان لمساعدتها في تجاوز ما تعاني منه من جراء الجائحة.