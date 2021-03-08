تحديد سعر شراء كيلو القطن المحبوب بـ 1500 ليرة

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بتحديد سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2021 بمبلغ قدره 1500 ليرة سورية.

والسعر المحدد للكيلوغرام قطن هو الواصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وذلك وفقاً للتكاليف الفعلية لمستلزمات الإنتاج وبحيث يكون الدعم الحكومي عند استلام المنتج النهائي.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان زاهر عتال في تصريح لمندوب سانا أن تحديد هذا السعر جاء بناء على دراسة واعتماد تكاليف المحاصيل الاستراتيجية لجهة ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والمحروقات وزيادة المساحات المروية وضرورة تحقيق الاستقرار بزراعة القطن وتشجيع الفلاحين من بداية الموسم على زراعة المحصول من خلال إعطائهم عائداً مجزياً ودعم المحاصيل الاستراتيجية وبما ينسجم مع التوجه الحكومي لتوجيه الدعم لمستحقيه وتأمين المادة الأولية لتشغيل معامل الحلج والنسيج والزيوت وفقاً لطاقاتها الإنتاجية.

وكانت اللجنة الاقتصادية رفعت في أيلول عام 2020 سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب من المزارعين من 360 إلى 700 ليرة واصلاً أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.