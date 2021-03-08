فنزويلا: هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين ولا ينبغي أن تتدخل فيها أي قوى خارجية

أعرب هيكتور كونستانت روساليس مندوب فنزويلا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عن معارضة بلاده الحازمة لتسييس قضايا حقوق الإنسان وازدواجية المعايير في المسائل المتعلقة بهونغ كونغ ودعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الصين من أجل سلام شعبها وازدهارها.

وقال روساليس في تصريح لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا” من جنيف اليوم: إن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين وشؤونها من الشؤون الداخلية للصين ولا ينبغي أن تتدخل فيها أي قوى خارجية مشدداً على أن “عدم التدخل في استقلال الدول ذات السيادة هو مبدأ مهم أرسي في تشكيل منظمة الأمم المتحدة كما أنه معيار أساسي يحكم العلاقات الدولية”.

وأعرب المندوب الفنزويلي عن “الثقة بأن الصين ستستمر في تحقيق حلم حياة كريمة ومزدهرة لشعبها والمساهمة في بناء عالم أكثر عدلاً ومساواة وسلاماً”.