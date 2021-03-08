محتجون لبنانيون يقطعون الطرقات في العديد من المناطق

تجددت الاعتصامات والاحتجاجات في العديد من المناطق اللبنانية بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن عدداً من المحتجين في بيروت قطعوا الطريق أمام مصرف لبنان بمحلة الحمرا وطريق المدينة الرياضية بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات، إضافة إلى قطع أنفاق المطار بالاتجاهين.

وعن الوضع في طرابلس، أقفل محتجون طريق جبل محسن القبة بالعوائق والحجارة والأوتوستراد الدولي أمام المطاحن القديمة والطريق العام في البداوي بالاتجاهين بالأتربة والحجارة والإطارات المشتعلة، كما تم قطع أوتوستراد المنية وطرق أخرى في الشمال وفق ما أفادت به غرفة التحكم المروري.

وكذلك شهدت مناطق صيدا والكورة وجبيل والمتن احتجاجات مماثلة وإغلاقاً للطرقات بالإطارات المشتعلة.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ الـ17 من تشرين الأول 2019، مظاهرات واعتصامات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد في البلاد.