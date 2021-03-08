مليونان و604 آلاف وفيات كورونا حول العالم

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من مليونين و604 آلاف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 لغاية الآن.

وبحسب موقع وورلد ميترز الأمريكي فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل لغاية الآن إلى 117402958 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 2604241 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 92847896 حالة لغاية اليوم.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث الوفيات والإصابات بتسجيلها 537723 حالة وفاة من أصل 2968722 إصابة، تليها الهند بتسجيل157890 حالة وفاة من أصل 11229271 إصابة، ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 265411 حالة وفاة من أصل 11019344 إصابة.