منظمة الشبيبة تفتتح أول مشروع تنموي صغير لذوي الشهداء والجرحى في الدريكيش

البعث ميديا- طرطوس – دارين حسن

انطلاقاً من دورها التنموي والاجتماعي افتتحت قيادة منظمة اتحاد شبية الثورة أول مشروع تنموي صغير لذوي الشهداء والجرحى في محافظة طرطوس وذلك في مبنى الثانوية الفنية النسوية بمدينة الدريكيش، بحضور الرفيق الدكتور محمد حبيب حسين أمين فرع طرطوس للحزب ، وذلك تنفيذا لخطة المنظمة لعام ٢٠٢١ وضمن برنامج ” بذور” الخاص بدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأكد الرفيق عفيف دلا رئيس المنظمة أن إطلاق المشروع يأتي ضمن برنامج استراتيجي أطلقته المنظمة ضمن مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر دعما للعملية الإنتاجية وبالأخص لشريحة الشباب وذلك تماشيا مع الواقع المعيشي ومحاولة تأمين فرص عمل ليست محدودة إنما مشاريع إنتاجية صغيرة قابلة للنمو والتوسع بما ينعكس ليس فقط على العامل في المشروع إنما على البيئة المحلية بكاملها، فهناك احتياجات سوقية معينة يمكن للمشاريع الصغيرة أن تلبيها على مستوى طبيعة المنتج الذي تنتجه.

وأضاف الرفيق دلا: نتقدم خطوة إلى الأمام باتجاه إطلاق عجلة إنتاجية يساهم فيها الشباب بشكل مباشر تكون قابلة للتوسع بحيث تشمل أنواع أخرى من المشاريع الصغيرة وبالتالي نستطيع ان نؤمن مشاريع عمل لأكبر عدد من الأيدي العاملة بما ينعكس إيجابا استجابة لاحتياجات البيئة المحلية ليس فقط على مستوى نوع واحد من المشاريع، مبينا ان ما ستقوم به الورشة من منتجات لمؤسسات عامة أو خاصة حسب الطلب.

ولفت الرفيق دلا إلى قابلية المشروع للتوسع عندما تتوسع قدرته الإنتاجية مع استمرار تغذية المشروع بمستلزمات الإنتاج المطلوبة على مستوى تحديث مكنات الخياطة وإضافة مكنات جديدة وتأمين تصريف المنتجات وهي الحلقة الأهم في المشروع.

وأشار رئيس المنظمة إلى أنه تمت دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع الذي أقيم بالتشاركية مع وزارة التربية، حيث سيؤمن مشاريع عمل لشريحتين هما ذوي الشهداء والجرحى ولمن دربوا على استخدام هذه المكنات بإشراف ودعم مطلق من قيادة فرع طرطوس، موضحاً أن ٨٠ % من أرباح المشروع ستعود للعاملين به بما يعزز حالة الانتماء للمشروع كما يعزز الحالة الإنتاجية و٢٠ % فقط للمنظمة لدعم المشروع وضمان استمراريته٠

وتزامنا مع تدشين مشروع ” بذور” التنموي تم افتتاح المعرض الفني المهني، حيث تضمن أعمال الطالبات والمعلمات في الثانوية النسوية، وأوضحت محاسن جديد رئيسة الدروس الفنية ومديرة مشروع” بذور” أن إنتاج المعرض يتضمن الكروشيه والخياطة والأعمال اليدوية والأعمال الزيتية وتصميم الازياء والاكسسوارات إضافة إلى منتجات المشروع التنموي من الشراشف والمخدات.