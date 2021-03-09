أول (حاضنة موسيقية سورية)…مشروع لدعم الحركة الموسيقية

بهدف تشجيع الفنون وبعث النشاط فيها واكتشاف المواهب وتوفير سبل النهوض لمحترفيها انطلق في وزارة الثقافة مشروع “الحاضنة الموسيقية” كمشروع استراتيجي موجه للموسيقيين بمختلف شرائحهم لتشكيل مجموعات ودعم الفرق المتوقفة عن العمل بهدف التحول إلى فرق موسيقية دائمة ترفد الحركة الفنية السورية.

المشروع الذي بدأ الإعداد له منذ بضعة أشهر لتهيئة البيئة المناسبة لعمله تشكلت لجنة تنظيمية خاصة به ضمت مجموعة منتقاة من الموسيقيين من ذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ أهداف هذه الحاضنة الأولى من نوعها في سورية من تأمين البيئة الفنية والدعم اللوجستي المناسب لتشكيل فرق بناء على مشروع محدد.

وضمت اللجنة مدير عام هيئة دار الأسد للثقافة والفنون المايسترو أندريه معلولي ومدير المسارح والموسيقا عماد جلول وعميد المعهد العالي للموسيقا المايسترو عدنان فتح الله والمدير الفني للمشروع الموسيقي شربل أصفهان.

ويتوجب على الموسيقيين المشاركين في الحاضنة أن يكونوا مقيمين في سورية وألا تقل نسبة الأكاديميين من حملة الشهادات المعترف بها في الفرقة عن 60 بالمئة كما يسمح للموسيقيين من كل الفئات العمرية الانضمام للمشروع من دون اشتراط التفرغ مع الالتزام ببرنامج العمل الموضوع من قبل المشرف الفني على الفرقة.

وخصص مشروع الحاضنة للعام الحالي لموسيقا الحجرة الكلاسيكية الأساسية “آلية وغنائية” بدءاً من التشكيلات الثلاثية وصولاً إلى الثمانية كحد أقصى إضافة إلى التخت الشرقي بشكله التقليدي والتشكيلات الموسيقية غير الكلاسيكية شرقية أو عالمية على ألا يتجاوز أعضاء الفرقة الواحدة الثمانية مبيناً أنه لا تقبل مشاريع الأداء المنفرد مع فرقة موسيقية مرافقة.

و مدة احتضان المجموعة تختلف حسب كل دورة وبرنامج بحيث لا تتجاوز 12 شهراً تقدم خلالها المتطلبات التقنية اللازمة التي تساعد على دعم استقلالية الفرقة وصولاً إلى تحويل المشاريع المحتضنة إلى كيان مستقل.

كما ستقدم الحاضنة للفرق المشاركة الآلات على سبيل الإعارة والمواد الموسيقية وأماكن التدريب والعروض وورشات التدريب والدعم الإعلامي والإعلاني والرصد والتقييم والدعم المالي كما سيتم تخصيص مشرف فني لكل فرقة موسيقية مهمته إعداد خطة فنية تتضمن البرامج الموسيقية والتدريبات ومراقبة الأداء وعليه حضور 75 بالمئة من تدريبات الفرقة في حال لم يكن عازفاً فيها.

وعن آلية التقدم للحاضنة فهي تبدأ من تقديم طلب إلى وزارة الثقافة بشكل شخصي بدءاً من يوم الـ 13 من الشهر الحالي لغاية الـ 25 منه حيث تستطيع الفرق زيارة موقع الوزارة الإلكتروني لتحميل نموذج عن طلب الاشتراك والشروط المطلوبة والدليل الخاص بالحاضنة.

يذكر أن برامج الحاضنة الموسيقية موجهة أيضاً للمحافظات بهدف تشكيل فرق موسيقية أو دعم فرق فاعلة ولدعم المؤلفين والموزعين الموسيقيين بهدف كتابة أعمال خاصة لفرق الحاضنة حتى يصبح لكل فرقة محتضنة برنامج موسيقي خاص بها ويصبح للمؤلف أو للموزع الموسيقي أعمال مكتوبة لأكثر من تشكيل موسيقي.