اتفاقية بين “أكساد” و” المهندسين الزراعين” لمواجهة معيقات الزراعة السورية

دمشق- البعث ميديا

توصلت منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، ونقابة المهندسين الزراعيين، إلى الاتفاق على التعاون بين الجانبين في إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية التي تنعكس بالفائدة على الواقع الزراعي في سورية، وتقديم الخبرة الفنية اللازمة لتدريب الكوادر الفنية العاملة في القطاع الزراعي السوري وتطوير كفاءتها.

وتهدف الإتفاقية إلى الإسهام في تطوير الواقع الزراعي العربي عموماً، والسوري خصوصاً، بشقيه النباتي والحيواني، وتأهيل الكوادر الفنية الزراعية، لتحقيق تنمية اجتماعية اقتصادية وتوحيد الجهود بين الأطراف للوصول إلى نتائج تطبيقية في مجالات العمل المشتركة.

كذلك تهدف إلى تبادل المعلومات والبيانات العلمية والفنية والمجلات العلمية والفنية والإرشادية والمنشورات التخصصية بما يخدم مصلحة الطرفين، ودعم نشر الأبحاث الفردية أو المشتركة في المجلات العلمية المحكمة التي تصدرها أكساد، وفقاً لقواعد النشر المتبعة، والمشاركة في تحكيم الأبحاث العلمية وفق الأنظمة والقوانين الناظمة لدى الطرفين، والتشاور المستمر بينهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لتدعيم جهود التعاون وتطويره وتحسين كفاءته وفعاليته.

وتنص الاتفاقية على المشاركة في تنظيم وحضور ورشات العمل والندوات والمؤتمرات التي تهم الطرفين،وتقديم الخبرة اللازمة التي تحتاجها النقابة من قبل أكساد في المجالات الفنية والعلمية الزراعية، والمشاركة في الأيام الحقلية التي تقوم بها أكساد، ونقابة المهندسين الزراعيين في المحطات البحثية في دولة المقر.

المدير العام لمنظمة أكساد الدكتور نصر الدين العبيد، في تصريح له، أكد أن هذه الاتفاقية، ستكون خارطة طريق واضحة المعالم للنهوض بالعمل المشترك بين الجانبين، بما يؤسس لمرحلة عملية خصبة من الإنجازات المشتركة في شتى المجالات، ولاسيما في القطاع الزراعي في سورية والوطن العربي.، مبيناأهمية هذه الاتفاقية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها سورية، وقال: سنعمل مع كل الفعاليات والنشاطات الزراعية السورية، ولاسيما مع وزارة الزراعة للارتقاء بهذا القطاع إلى مستوى طموحاتنا جميعاً.

من جانبها، أكدت نقيب المهندسين الزراعيين الدكتورة راما عزيز أن توقيع اتفاقية التعاون، ستكون في مصلحة الطرفين وفي مستوى طموحاتهما على الصعيدين السوري والعربي، وهي بداية طريق عملي جاد للتغلب على الصعوبات والمشاكل التي تقف عقبة كأداء في وجه النهوض بالقطاع الزراعي السوري، منوهة بالاهتمام الكبير الذي توليه الإدارة العامة الجديدة لأكساد، للنهوض بهذا القطاع وتعاونها البناء مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية.