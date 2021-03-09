التعليم العالي: تمديد التسجيل للطلاب المستجدين لغاية 18 الشهر الجاري

مدد مجلس التعليم العالي فترة تسجيل طلاب الجامعات الحكومية المستجدين للعام الدراسي 2020-2021 إلى موعد أقصاه 18-3-2021.

وطلب المجلس في قراره اليوم من الجامعات حجب نتائج امتحانات الطلاب للفصل الدراسي الأول من العام المذكور في حال عدم التسديد في هذا الموعد.

ووفق القرار تجري الجامعات التدقيق اللازم بخصوص السماح لهؤلاء الطلاب بالتقدم إلى الامتحانات قبل إتمام إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم مع تحديد المسؤولية تبعاً لذلك واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وكان المجلس مدد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي فترة التسجيل لغاية الخامس عشر من الشهر الجاري.