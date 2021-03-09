الخارجية الإماراتية: ضرورة التعاون والعمل المشترك مع سورية

أشار وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، إلى ضرورة التعاون والعمل المشترك مع سورية وقال “هذا الأمر لا يتعلق بمن يريد أو لا يريد المسألة هي المصلحة العامة.. مصلحة سورية ومصلحة المنطقة”، موضحا إلى أن ما يسمى “قانون قيصر” يصعب مسار هذا التعاون.

وأضاف ابن زايد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أبو ظبي اليوم: “أعتقد أن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سورية اليوم هو “قانون قيصر” واعتقد أنه لابد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سورية لنا جميعا وأن إبقاء “قانون قيصر” كما هو اليوم يجعل هذا المسار في غاية الصعوبة ليس فقط لدينا كدول لكن أيضاً على القطاع الخاص واعتقد أن هذا لابد أن يكون جزءاً من الحوار الذي نتحدث فيه وبشكل واضح مع الولايات المتحدة”.

ورداً على سؤال أكد وزير الخارجية الإماراتي أنه لا يمكن إلا العمل على عودة سورية إلى محيطها الإقليمي ودورها المهم في الجامعة العربية.