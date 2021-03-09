في اللاذقية.. ضبط منشأة تزور ماركات شامبو ومستحضرات للشعر

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية منشأة في المنطقة الصناعية بجبلة تقوم بتصنيع “شامبو وكرياتين وحمام زيت وفازلين وبلسم”، وتزوير أسماء ماركات عالمية وتضع عبارات امتياز ألماني.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية، سامر السوسي، بين أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد المصنعة بأسماء مختلفة تبلغ نحو 1500 علبة من مختلف الأنواع، إضافة إلى أكثر من 10000 علبة فارغة معدة للتعبئة وآلات خلط ومزج وآلة طباعة للأسماء الأجنبية وآلة تغليف.

وأشار إلى أنه تمت مصادرة المعدات والبضاعة وتشميع المنشأة وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص أصولاً.