“معرض شهر الكتاب السوري”ينطلق الأربعاء

“الهيئة العامة السورية للكتاب” تطلق فعاليات “معرض شهر الكتاب السوري”.

احتفاء بــ “يوم الكتاب السوري”، اعلنت “الهيئة العامة السورية للكتاب” إطلاق فعاليات “معرض شهر الكتاب السوري” في الفترة الممتدة من 10 آذار/مارس الجاري إلى 30 من الشهر نفسه.

المعرض الذي يقام برعاية وزارة الثقافة سينطلق في مديريات الثقافة ونوافذ البيع التابعة لها، وفي المعرضين الدائمين في كلية الآداب بجامعة دمشق، وجامعة تشرين في اللاذقية.

وأشارت الهيئة إلى أن المعرض سيشهد حسومات على الكتب بنسبة تصل إلى 60%.