الأمن الجنائي يقبض على شبكة ترويج مخدرات وتزوير عملة بالسيدة زينب

ألقى قسم الأمن الجنائي بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق القبض على شبكة ترويج مخدرات وتزوير العملة الجديدة من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية.

وزارة الداخلية بينت أنه بالمتابعة والمراقبة من قبل دوريات قسم الأمن الجنائي في السيدة زينب، وبعد ورود معلومات عن قيام أشخاص بترويج المواد المخدرة والعملة المزورة من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية، تم نصب الكمين اللازم وألقي القبض على شخصين بحوزتهما قطعة من مادة الحشيش المخدر، وبعد التحقيق معهما اعترفا بوجود شركاء لديهما إلى جانب كمية كبيرة من الحشيش المخدر والعملة المزورة في مقر إقامتهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه بتحري مكان الإقامة تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وضبط نحو 14 كيلوغراماً من الحشيش المخدر ونحو ألف حبة كبتاغون وميزان الكتروني لوزن الحشيش وقنبلة يدوية وذخيرة حربية وأكياس مجهزة لوضع مادة الحشيش إضافة إلى مليون وتسعمئة وعشرين ألف ليرة سورية مزورة من فئة الخمسة آلاف الجديدة.

كما بينت أنه تم إحضار الأشخاص الموجودين بالمنزل مع المصادرات إلى مركز القسم والتحقيقات ما زالت مستمرة وستتم إحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً.