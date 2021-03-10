الرئيس الصيني وعقيلته يعربان عن تمنياتهما بالشفاء العاجل للرئيس الأسد والسيدة أسماء

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ وعقيلته عن تمنياتهما بالشفاء العاجل للسيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد من الإصابة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن الرئيس شي وجه رسالة إلى الرئيس الأسد عبر فيها وزوجته بنغ لي يوان عن تعاطفهما وتمنياتهما للرئيس الأسد والسيدة أسماء بالشفاء العاجل من كوفيد 19.

وأكد الرئيس شي أن الصين حكومة وشعبا تدعم بقوة جهود مكافحة كوفيد 19 التي تبذلها سورية حكومة وشعباً معرباً عن إيمانه بأنه في ظل قيادة الرئيس الأسد سيهزم الشعب السوري كوفيد 19.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أعرب أمس عن أمله بأن تكون إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء بفايروس كورونا خفيفة مبدياً استعداد موسكو للمساعدة في الأمر وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سينظر في الأمر على الفور إذا طلب الرئيس الأسد المساعدة.

وكانت رئاسة الجمهورية العربية السورية أعلنت أمس الأول إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء بفايروس كورونا وأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.