تفجير قرب تجمع لمرتزقة أردوغان جنوب الباب

وقعت إصابات مباشرة في صفوف إرهابيي ما يسمى “فرقة الحمزات” الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي جراء تفجير وقع عند سور أحد معسكرات التدريب التابعة لهم جنوب مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

مصادر محلية ذكرت أن تفجيرا عنيفا ضرب سور مؤسسة الإسمنت، التي احتلها إرهابيو ما يسمى “فرقة الحمزات” واتخذوها مقراً لهم ومعسكراً لتدريب الإرهابيين، جنوب مدينة الباب، وذلك أثناء مرور إحدى مجموعاتهم التي تنفذ أعمال مراقبة وحراسة ما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة بين الإرهابيين.

ولفتت المصادر إلى أن التفجير جاء في إطار استمرار الاقتتال الدائر بين إرهابيي ما يسمى “فرقة الحمزات” من جهة والتنظيمات الإرهابية الأخرى الموالية أيضا لقوات الاحتلال التركي.