خلال أسبوع.. ارتفاع إصابات كورونا في العالم بنسبة 2%

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بنسبة 2%، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 6%.

وفي النشرة الوبائية الأسبوعية، ذكرت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2.7 مليون إصابة جديدة، بزيادة 2% عن الأسبوع السابق له، موضحة أنه على الصعيد العالمي انخفض عدد الحالات الجديدة بنحو نصف الدول بينما تم تسجيل ارتفاعها في النصف الآخر.

وأفادت النشرة الوبائية بتسجيل 2.734.381 إصابة بالعدوى و60323 وفاة في العالم خلال الفترة من 1 آذار إلى 7 آذار، وبلغ المجموع الكلي للإصابات حول العالم 116.166.652 إصابة والوفيات 2.582.528.

ورصدت النشرة أن الزيادة بالإصابات خلال الأسبوع الماضي كانت ملحوظة بشكل خاص في أفريقيا بنسبة 10% وشرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 10%، وكذلك في أوروبا بنسبة 4%، فيما ارتفع معدل الوفيات في شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 9% إلا أنه انخفض في جميع المناطق الأخرى.

وفي الأمريكيتين، أصيب خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1,1 مليون شخص، وتوفي أكثر من 32 ألفاً وتم، وبالنسبة للوضع في أوروبا تم تسجيل أكثر من 1.1 مليون إصابة جديدة وأكثر من 20 ألف وفاة.

من جهة أخرى، أعلن علماء أن سلالة الفيروس التاجي المستجد المكتشفة في جنوب إفريقيا نهاية عام 2020 فيها طفرات عديدة تسمح لها باختراق خلايا البشر بسهولة وبسرعة مع تجنبها الاستجابة المناعية.

واكتشف الباحثون ثماني طفرات في بروتين سبايك في سلالة جنوب إفريقيا بينها الطفرة التي اكتشفت في (السلالة البريطانية).