دفعة جديدة من أبناء الحسكة تنضم لصفوف قوى الأمن الداخلي

خرجت اليوم الدفعة الـ 22 من المنتسبين لصفوف قوى الأمن الداخلي في الحسكة وذلك خلال حفل في مقر كتيبة حفظ الأمن والنظام تضمن عروضاً عسكرية ورياضية وبيانات أظهرت الانضباط واللياقة البدنية العالية للخريجين من خلال ما تلقوه من دروس مسلكية وانضباطية وعلوم شرطية ليكونوا رديفا حقيقيا للجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب.

ونوهت الكلمات التي ألقيت خلال الحفل بالانضباط العالي للخريجين وحرص قيادة الشرطة في المحافظة على تأمين كل ما يلزم لتكون هذه الدورات أنموذجا بالانضباط والالتزام.

وأكد قائد شرطة المحافظة العميد تركي السعيد في تصريح لمراسل سانا استمرار قيادة شرطة المحافظة باستقبال طلبات الشباب الراغبين بالانضمام لصفوف قوى الأمن الداخلي مشيراً إلى أن قيادة الشرطة قدمت وستقدم كل ما يلزم لإنجاح الدورات التي عكست مدى وعي أبناء المحافظة في تحمل مسؤولياتهم وإقبالهم للانضمام لقوى الأمن الداخلي ليكونوا إلى جانب بواسل الجيش في حربه على الإرهاب وحفظ الامن والنظام وإرساء الاستقرار.

من جانبه بين قائد كتيبة حفظ الأمن والنظام العقيد شادي أبو عساف “أن الخريجين تلقوا على مدار الأشهر الستة الماضية دروساً في العلوم الشرطية تمكنهم من القيام بواجبهم ومهامهم في حفظ الأمن والنظام ليكونوا جاهزين لتنفيذ الأعمال القتالية من خلال العلوم العسكرية التي تلقوها بغية مساندة الجيش ومشاركته في الحرب على الإرهاب حتى تطهير كامل تراب سورية”.

الخريجون أبدوا استعدادهم للقيام بكل المهام الموكلة إليهم من خلال ما تلقوه من علوم وتدريبات داعين الشباب الراغبين بالانضمام إلى صفوف قوى الأمن الداخلي ليكونوا فاعلين في الدفاع عن الوطن وإرساء حالة الأمن والاستقرار وضرب كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المحافظة.

يشار إلى أن الدورة الحالية هي الثانية والعشرون لأبناء محافظة الحسكة المنتسبين لصفوف قوى الأمن الداخلي والشرطة.