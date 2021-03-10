فيضانات هاواي تفرض حالة طوارئ في الولاية

أعلن حاكم ولاية هاواي الأميركية، ديفيد إيجيه، حالة الطوارئ جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في الولاية، دون ورود تقارير عن وقوع ضحايا.

وأشار إيجيه إلى أن إعلان حالة الطوارئ جاء بعد فيضان سد في جزيرة ماوي بالولاية، الذي تسبب بعمليات إجلاء ودمر منازل عديدة.

ومن شأن هذا الإعلان إتاحة استخدام الأموال العامة بسرعة وكفاءة لمساعدة المتضررين من الأحوال الجوية الصعبة.

هذا ومن المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية السائدة حتى يوم الجمعة المقبل.