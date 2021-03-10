شعبة مدينة دير الزور لنقابة المعلمين تعقد مجلسها السنوي

عقدت شعبة مدينة دير الزور لنقابة المعلمين مجلسها السنوي تحت شعار ( للوطن الولاء …. وللأسد الوفاء …. ولجيشنا المجد والإباء )

استعرض الرفيق رائد الغضبان عضو اللجنة المركزية أمين فرع الحزب في دير الزور، الواقع السياسي في ظل الحصار المطبق الذي استهدف الشعب السوري بلقمة عيشه، مؤكداً أن النصر النهائي بات قريباً جداً مهما كثرت الضغوطات القاسية والصعبة على أبناء الوطن، وسيتحقق هذا النصر ويصنع التاريخ بفضل تضحيات الجيش خلف قيادة الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية.

كما أكد الرفيق الغضبان على دور المعلمين الذين يمثلون الشريحة الواعية الوطنية من خلال تجسيد الروح الوطنية في صفوفهم وأمام الطلبة في كل المراحل، مشيراً لدور المعلمين على اعتبارهم من أرقى فئات المجتمع والأكثر وطنية بتدريس المناهج التي ترسم ملامح الوطن والقائد وحزب البعث العربي الاشتراكي بمنطلقاته النظرية التي تتبناها نقابة المعلمين وهي تضم خيرة أبناء المجتمع من معلمين وأساتذة ، مبيناً أن الوطن سيكون بخير في حال كان المعلمون بخير.

و ناقش المؤتمر كافة الأمور التي تهم المعلمين ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل .

وتمت الإجابة على كافة الطروحات والصعوبات وأكدوا الرفاق الحضور بأنهم سيعملون بكافة جهودهم لتجاوز المعوقات كافة وفق الإمكانيات المتاحة .

حضر المؤتمر الرفيقة نسرين الضويحي رئيس مكتب التربية ، والرفيق عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة ، والرفاق قيادة شعبة المدينة الثانية ، والرفيق نقيب المعلمين ، والرفاق قيادات المنظمات الشعبية ، والكادر التربوي بمدينة ديرالزور.