الحرائق تجتاح غابات الأرجنتين

اجتاحت الحرائق أمس منطقة باتاغونيا الأرجنتينية، حيث فقد 15 شخصاً وأصيب سبعة آخرون.

السلطات الرسمية صرحت وفق ما ذكرت فرانس برس بأنه تم إجلاء نحو مئتي شخص فيما تضرر مئة منزل جراء الحرائق في المنطقة المعروفة بغاباتها وبحيراتها وأهميتها سياحياً نظراً إلى قربها من سلسلة جبال الأنديس.

وكتب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز على تويتر أن السلطات “أرسلت مروحيتين وثلاث طائرات و12 سيارة إطفاء ومركبات دعم” فيما قال وزير البيئة خوان كاباندي للصحفيين “سأتقدم بشكوى جنائية لأن الحريق كان مفتعلاً” .