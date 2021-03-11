الخارجية الروسية تنتقد ازدواجية المعايير التي ينتهجها تويتر

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ازدواجية المعايير التي ينتهجها موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

حيث صرحت بأن إدارة تويتر تحجب “بنشاط” كل الآراء التي لا تنال إعجابها، ولكنها في الوقت نفسه “تعبر عن قلقها” عندما يتم فرض قيود على عمل هذه الشبكة الاجتماعية في إطار القانون.

وأضافت: “عن ذلك يتحدثون في تويتر رغم قيامهم قبل شهرين بحجب حساب رئيس الولايات المتحدة.. يجب عليهم اقتناء دفتر ملاحظات لتسجيل مآثرهم وإنجازاتهم الرقمية لأنه يتشكل انطباع بأن ذاكرتهم العملياتية قصيرة”، مشيرة إلى أن (توتير) ينتقد التصرفات التي يقوم هو بتنفيذها.