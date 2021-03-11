المعالي يحصد جائزة “فريدريتش غودورف”

حصد الكاتب والناشر العراقي خالد المعالي “جائزة فريدريتش غودورف” لعام 2021.

الجائزة المخصصة لتعزيز فهم الثقافة الألمانية في الخارج، تمنحها “الأكاديمية الألمانيّة للغة والأدب”.

ويتسلم المعالي الجائزة في 8 أيار/مايو المقبل، وجاء تتويجه بناء على تجربته كناشر للكتب والمؤلّفات الألمانية في الفلسفة والشعر والفكر باللغة العربية منذ تأسيسه “منشورات الجمل” عام 1983.

وكذلك تجارب المعالي في نقل الأدب الألماني إلى العربية ومنها أعمال ومؤلفات بعض الشعراء الألمانيين مثل غوتفريد بن وباول تسيلان.