11, 03, 2021 - 12:33 مساءً
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الصوت الذي سمع في أرجاء مدينة درعا ناجم عن قيام وحدات الجيش العربي السوري بتفجير عبوات ناسفة قديمة على طريق درعا طفس

المعالي يحصد جائزة “فريدريتش غودورف”

ثقافة وفن   4

حصد الكاتب والناشر العراقي خالد المعالي “جائزة فريدريتش غودورف” لعام 2021.

الجائزة المخصصة لتعزيز فهم الثقافة الألمانية في الخارج، تمنحها “الأكاديمية الألمانيّة للغة والأدب”.

ويتسلم المعالي الجائزة في 8 أيار/مايو المقبل، وجاء تتويجه بناء على تجربته كناشر للكتب والمؤلّفات الألمانية في الفلسفة والشعر والفكر باللغة العربية منذ تأسيسه “منشورات الجمل” عام  1983.

وكذلك تجارب المعالي في نقل الأدب الألماني إلى العربية ومنها أعمال ومؤلفات بعض الشعراء الألمانيين مثل غوتفريد بن وباول تسيلان.

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