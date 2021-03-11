المقداد يتسلم أوراق اعتماد السفير زافالا سفيراً مفوضاً فوق العادة للأرجنتين

تسلم الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين صباح اليوم نسخة من أوراق اعتماد السفير سيبستيان زافالا سفيراً مفوضاً فوق العادة لجمهورية الأرجنتين لدى الجمهورية العربية السورية.

وخلال اللقاء رحب الوزير المقداد بالسفير زافالا متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين ومؤكداً استعداد وزارة الخارجية والمغتربين بكل إداراتها وأقسامها لتقديم التسهيلات اللازمة والدعم الذي يحتاجه في التواصل مع جميع الجهات الوطنية السورية وكذلك في تبادل الآراء والأفكار التي تصب في تطوير العلاقات بين سورية والأرجنتين.

كما أكد الوزير المقداد وقوف سورية المبدئي إلى جانب الارجنتين في القضية المتعلقة بجزر مالفيناس الأرجنتينية الخاضعة للاحتلال البريطاني وتقدير سورية العميق لمواقف الأرجنتين الداعمة لها فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب منوهاً بالروابط الاجتماعية القائمة بين الشعبين الصديقين ومؤكداً ضرورة البناء عليها وتعزيزها واستثمارها لتعزيز العلاقات في المجالات كافة ولا سيما السياسية والاقتصادية والثقافية في ظل المعاناة التي تتسبب بها الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها الغربية.

بدوره عبر السفير زافالا عن شكره وتقديره العميقين لما لقيه من ترحيب وتعاون من قبل الحكومة السورية وكذلك من قبل الشعب السوري خلال الأيام القليلة التي مضت على وصوله إلى دمشق مؤكداً استعداده للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين سورية والأرجنتين وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يرتبط بها الشعبان الصديقان بالشكل الذي يخدم تطوير العلاقات بين البلدين.

وأعرب السفير زافالا عن تقدير الأرجنتين العالي لمواقف سورية الداعمة لها فيما يتعلق باستمرار احتلال بريطانيا لجزر مالفيناس الأرجنتينية مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها والإجراءات الاقتصادية غير الشرعية المفروضة عليها خارج إطار مؤسسات الشرعية الدولية.

حضر اللقاء الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين وسامي سلامة مدير إدارة المراسم وعبير الجرف مديرة إدارة أمريكا وعبد الله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص وبشار آقبيق من إدارة أمريكا ويزن الحكيم من مكتب الوزير كما حضره نائب رئيس البعثة الأرجنتينية في دمشق.