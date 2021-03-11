طهران: الدول الغربية لم تطبق الاتفاق النووي بشكل صحيح

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن ثقة بلاده بالدول الغربية معدومة بخصوص الاتفاق النووي بسبب عدم التزامهم بتعداتها السابقة حياله.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن ظريف قوله اليوم “إذا كانت المشكلة هي عدم الثقة فذلك يرجع إلى عدم ثقة إيران بالدول الغربية التي لم تطبق الاتفاق النووي بشكل صحيح وعليهم حل هذه المشكلة بعدها سنقوم بتنفيذه على الفور”.

وشدد ظريف على أن الولايات المتحدة انسحبت بنفسها من الاتفاق النووي “لذا يتوجب عليها أن تكون هي المبادرة بالعودة إلى الاتفاق”.

يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت اخر الشهر المنصرم رفضها اقتراحا أوروبيا بشأن عقد اجتماع غير رسمي حول الاتفاق النووي بسبب المواقف والإجراءات الأخيرة لأمريكا والترويكا الأوروبية.