علماء: مزيج بين عقارين يقلل الوفاة جراء كورونا

توصل علماء شركة أمريكية من نجاح تجربة لعلاج فيروس كورونا المستجد عبر خليط بين عقارين تم تطويرهما من قبل الشركة.

وأعلنت الشركة الأميركية المتخصصة في صناعة الأدوية، إيلي ليلي وشركاءه، نجاح تجربة لعلاج فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن العلاج هو خليط من عقارين bamlanivimab و etesevimab وتم تطويره من قبل الشركة الأميركية المتواجد مقرها في أنديانابوليس وشركة AbCellera الكندية.

وأثبت العلاج فعالية في الحالات الخفيفة إلى المعتدلة لفيروس كورونا، ويتعرف على الفيروس بمجرد إصابة الشخص به، ويهاجم العامل الممرض فيه ويمنعه من دخول الخلايا البشرية وبالتالي تحييده.

ووفق البيانات الصادرة، الأربعاء، فقد قلل العلاج من خطر دخول المستشفى والوفاة بسنبة 87 في المئة.

وشملت الدراسة 769 حالة إصابة بفيروس كورونا، ترواحت شدتها بين الخفيفة والمعتدلة، لمصابين أعمارهم فوق 12 عاما وهم عرضة لمضاعفات خطيرة جراء الفيروس.

وأعطي لكل مصاب مشارك في التجربة علاج يدمج 700 ملليغرام (ملغ) من bamlanivimab و 1400 ملغ من etesevimab.

وسجلت الدراسة دخول أربعة مصابين إلى المستشفى فيما انعدمت الوفيات بين المرضى الذين أخدوا العلاج.

أما في مجموعة الدواء الوهمي دخل 11 مصابا إلى المستشفى وتوفي أربعة أشخاص جراء مضاعفات الفيروس.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور بيتر بيتس، المفوض المساعد السابق لإدارة الأغذية والأدوية قوله إن النتائج دليل على أنه يمكن السيطرة على الوباء.

وتستمر التجارب التي تختبر فعالية الكثير من الأدوية الموجودة في السوق على فيروس كورونا رغم اعتماد عدد من اللقاحات في جميع أنحاء العالم.

وقبل أيام أظهرت دراسة أولية فعالية علاج تجريبي لمرض كوفيد-19 عملت على تطويره شركتا “ميرك” و”ريدجباك”، إذ أظهر قدرة كبيرة على تقليص العدوى الفيروسية بعد خمسة أيام من تلقي الدواء.

وتأتي هذه التجارب في وقت لايزال فيه الفيروس يحصد الضحايا، إذ أودى حتى الآن بحياة 2,611,162 شخص على الأقل في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر 2019.

وتعتبر هذه الأرقام أدنى من الحصيلة الحقيقية، إذ تستند إلى الأعداد اليومية التي تعلنها السلطات الصحية لكل بلد بدون الأخذ بعمليات إعادة التقييم التي تجريها لاحقا هيئات إحصاء.