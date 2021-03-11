قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة في الضفة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، حيث أصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم برصاص الاحتلال في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب المدينة وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح، وفق ما ذكرت وكالة وفا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وبلدات دورا وبيت أولا وسعير شمال شرق الخليل وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت خمسة منهم.