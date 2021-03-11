لافروف: الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلاده

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النظام السعودي فيصل بن فرحان في الرياض اليوم: “أولينا اهتماماً كبيراً للوضع في سورية ووحدتها وسلامة أراضيها” مؤكداً أن الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلاده دون تدخل خارجي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وداعياً إلى تسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

ويؤكد القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في كانون الأول عام 2015 أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.

وحول الوضع في اليمن دعا لافروف إلى حل الأزمة فيه عبر الحوار معرباً عن قلقه حول تطورات الأوضاع فيه.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار عام 2015 ما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في الاقتصاد والبنى التحتية إضافة إلى الحصار البري والبحري والجوي الذي تفرضه قوى العدوان ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.