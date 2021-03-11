مشروع “بلا جمهور”.. لبث حفلات فنانين فلسطينيين شبان عبر الانترنت

دفعت القيود المفروضة للحد من تفشي مرض كوفيد-19 مجموعة تضم خمسة فنانين فلسطينيين شبان إلى تنظيم وتصوير جلسات غنائية بدون جمهور وبثها عبر الإنترنت.

جاء هذا المشروع، الذي سموه “بلا جمهور”، في إطار منصة “عيش القدس” التي تستهدف إنعاش حياة القدس القديمة من خلال إقامة حفلات ومعارض وأنشطة محلية، لكن تلك الأنشطة توقفت جميعها منذ أجبرت جائحة كورونا السلطات على فرض إغلاقات وقيود في القدس الشرقية والضفة الغربية.

ويهدف المشروع إلى أن يؤدي فنانون فلسطينيون من الضفة الغربية والقدس الشرقية والمدن والقرى العربية المحتلة أغنياتهم أمام الكاميرا، وتصور الجلسات الموسيقية وتنتج لتنشر بشكل أساسي على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وينفذ مشروع “بلا جمهور” بالتعاون مع (مجموعة أمباسادور) الفندقية التي تتيح للمنتجين والفنانين تصوير جلساتهم الموسيقية بدون جمهور في فنادقها بالضفة الغربية والقدس الشرقية في إطار دعمها للمنتجين والفنانين.