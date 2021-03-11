منشآت جديدة تدخل حيز الإنتاج في حسياء الصناعية

تشهد مدينة حسياء الصناعية نهضة حقيقية مع دخول منشآت جديدة في الاستثمار بداية العام الحالي، حيث يفتتح قريباً معمل لتكرير وإنتاج السكر الأبيض بطاقة مليون طن سنوياً تؤمن حاجة القطر والفائض للتصدير.

الدكتور بسام المنصور، مدير المدينة، صرح لوكالة سانا بأنه مع بداية العام الحالي دخل سبعة مستثمرين جدد، استفاد بعضهم من القرار الحكومي لإحلال صناعات محلية كبدائل للمستوردات، ليتجاوز العدد الإجمالي للمستثمرين في حسياء 888 مستثمراً، منهم 277 مستثمراً بدأت منشآتهم بالإنتاج الفعلي والباقي قيد التجهيز والإنشاء وتركيب الآلات.

وبين أن حجم الاستثمار في حسياء، لغاية تاريخه، بلغ 250 مليار ليرة سورية، وفقاً للأسعار القديمة ونتطلع في المرحلة المقبلة لتوسيع حجم الاستثمارات وزيادة عددها.

في السياق، ذكر المهندس مدين صالح، مدير عام شركة جديدة لتكرير وإنتاج السكر في حسياء، أن المنشأة في طور التجارب الإنتاجية للمعمل، سواء للقوى المحركة أو الآلات أو محطة الكهرباء أو لقسم الإنتاج، ومن المتوقع البدء بالإنتاج نهاية الشهر الحالي مع وصول المواد الأولية اللازمة.

كما أشار إلى أن الطاقة الإنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً تكفي حاجة القطر والفائض للتصدير وحجم رأسمال الشركة 350 مليون دولار، فضلا عن أن الشركة توفر نحو 400 فرصة عمل.

والجدير ذكره أن المدينة الصناعية في حسياء حققت إيرادات خلال العام الماضي تجاوزت قيمتها 5,3 مليارات ليرة سورية، فيما سجلت أعداد المستثمرين ارتفاعاً ملحوظاً مع دخول 18 مستثمراً جديداً العام الماضي، بينما بلغت نسبة المساحة المباعة للمقاسم الصناعية أكثر من 63% منذ الانطلاق في العام 2004.