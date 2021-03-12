معرض لإحياء المهن التراثية في صيدنايا

ضم معرض للأعمال الحرفية الفنية التراثية للفنان طوني الخوري من بلدة صيدنايا بريف دمشق، أعمالاً يدوية و عدداً من اللوحات التراثية كالحفر على الخشب والزجاج والفسيفساء والموازييك وغيرها.

وتحدث الفنان الخوري للبعث ميديا مؤكدا عودة الصناعات الحرفية والتراثية ولاسيما بعد هجرة العديد من الخبرات ممن يحترفون صناعة الحرف التراثية بسبب الحرب الظالمة على سورية وأكد الفنان الخوري أنه يتم العمل على الاستفادة ممن تبقى منهم في تعليم جيل الشباب على هذه المهن كالفن العجمي والخط العربي والفسيفساء والحفر والطرق على النحاس و ايقونات من الحجر الطبيعي و نحت القوالب و الدروع التذكارية ونحت البلور بأشكال هندسية و لوغوهات مختلفة.

وقال الخوري إننا نعيد هذه الصناعات الهامة بهدف الحفاظ على هذه المهن اليدوية من الاندثار لكونها جزءا من هويتنا الثقافية التراثية و أن المعرض يهدف لإظهار حضارة سورية وأنها مستمرة بفضل جيل الشباب الذي يحافظ على الإرث التاريخي لسورية.

البعث ميديا || عبد الرحمن جاويش