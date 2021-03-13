صفقة هالاند.. ثمانية مقابل واحد!

يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة والإدارة الرياضية للبارسا يريدان إبرام صفقة قوية في الصيف والاسم الرئيسي المطروح هو هالاند مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي لبرشلونة لا يزال صعباً لذا ستعتمد الإدارة في تمويل الصفقات الجديدة على بيع اللاعبين الحاليين.

وأوضحت الصحيفة أن عملية رحيل الأخير عن دورتموند تحتاج 100 مليون يورو على الأقل وهو ما سيدفع برشلونة للتخلص من عدة أسماء مثل جونيور فيربو وفيليب كوتينيو و أنطوان غريزمان و مارتن برايثوايت ونيتو وصامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش وماتيوس لتمويل الصفقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن جائحة كورونا وانخفاض قيمة اللاعبين يشيران إلى أن برشلونة لن ينجح في إبرام عمليات بيع ضخمة.