مصدر إعلامي سوري يكذب الشائعات والأخبار عن مباحثات ومفاوضات سرية بين سورية والكيان الصهيوني

أكد مصدر إعلامي رداً على بعض الشائعات والأخبار الكاذبة عن مباحثات ومفاوضات سرية بين سورية والكيان الصهيوني أن موقف سورية كان على الدوام واضحا وشفافا في التعاطي مع هذه القضية، وأن سورية لم تنتهج يوما نهج المفاوضات السرية مع الكيان الصهيوني انطلاقا من قناعتها بأن أي مفاوضات يجب أن تصب بمصلحة سورية وشعبها.

وقال المصدر: كل ما قامت به سورية سابقاً كان علنياً، ولن يكون حاضراً ومستقبلاً إلا علنياً أيضاً وبالتالي فإن أي حديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية بين سورية والكيان الصهيوني ماهو إلا فبركات إعلامية وسياسية لا أكثر.

وأكد المصدر: ما تم الحديث عنه في برنامج (قصارى القول) على قناة روسيا اليوم مؤخراً حول دعوة الحاخام إيدي عبادي إلى سورية، والكلام عن مباحثات سرية وشخصية تجري بين الطرفين لعقد اتفاقية سلام هو كلام عار تماماً عن الصحة.

وشدد المصدر على أنه لم يحصل أبداً أن دعت سورية أي شخصية “إسرائيلية” إلى أراضيها بل كانت دائماً طلبات الزيارة إلى سورية تأتي من طرف شخصيات “إسرائيلية”