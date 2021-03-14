ارتقاء طفلين وإصابة مواطن بانفجار لغمين بريفي الرقة وحماة

نتيجة انفجار لغمين من مخلفات الإرهابيين بريفي الرقة وحماة، استشهد طفلان وأصيب مواطن بجروح.

وأفاد مراسل سانا بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة الشرقي صباح اليوم وذلك بمنطقة وادي العذيب شمال شرق مدينة السلمية ما أدى إلى إصابة مدني بجروح بليغة.

وفي ريف الرقة الشمالي ذكرت مصادر محلية لـ سانا أن طفلين استشهدا جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في قرية أم حويش التابعة لبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

ولإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي العائدين إلى قراهم بعد تحريرها من الإرهاب، عمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات.