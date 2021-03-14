القدس المحتلة.. إصابة فلسطينيين واعتقال ثلاثة آخرين بالضفة الغربية

تواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين، فقد أصيب فلسطيني بجروح اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها قرب جدار الفصل العنصري في قلقيلية أطلقت قنبلة غاز سام على شاب فلسطيني ما أدى لإصابته بجروح.

وفي سياق آخر إفادت وكالة وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما شمال المدينة وأطلقت الرصاص باتجاه عدد من الشبان ما أدى إلى إصابة أحدهم بساقه اليسرى كما اقتحمت بلدتي الطور والعيسوية واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.