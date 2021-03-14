انطلاق البرنامج التدريبي الثاني للابتكار والإبداع

برعاية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبشراكة علمية وأكاديمية مع جامعة الشام الخاصة، أطلقت منظمة “المخترعون اللامعون” الفرنسية في سورية برنامجها التدريبي الثاني للابتكار والاختراع تحت عنوان Bright Inventors 2 at ASPU.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال كلمته على الاهتمام الذي تقدمه الحكومة السورية للمتميزين أصحاب الأفكار الابتكارية لاستثمار طاقات الشباب وجهودهم على مختلف الأصعدة العلمية.

وتحدثت ممثلة المنظمة المحامية هدى زكريا عن الأهداف التي تتلخص في نشر ثقافة الإبداع والابتكار وتوفير بيئة أمنة ومريحة وملهمة لأصحاب الأفكار التي تصلح لأن تكون براءات اختراع ملموسة على أرض الواقع، واهتمام المنظمة بتوفير منصة إبداع ترافق أصحاب الأفكار في مسيرتهم، بدءاً من ولادة الفكرة ووصولاً لنيل براءة اختراع من خلال تقديم الدعم «المادي والعلمي والفني والقانوني» لهم ورفدهم بالمهارات الشخصية اللازمة، إضافة إلى ربطهم بالجهات التي تعنى بالمبدعين حتى يشقوا طريقهم كمخترعين مستقلين لامعين من جانب ومحاولة ربطهم مع مستثمرين لتبني اختراعاتهم وطرحها في السوق من جانب أخر.

وأشارت إلى عدد من الإنجازات التي حققتها المنظمة على الصعيد المحلي والدولي والتي تمثلت في تخريج 60 مشروع براءة اختراع بمختلف المجالات في مبادرتها الأولى وتوجت بدرع الباسل في معرض الباسل للابتكار والاختراع بدورته الستين لعام 2018، وكيفية توسعها عالمياً لتنال عضوية رسمية في شبكة الأمم المتحدة لتنمية الحلول المستدامة (UN SDSN YOUTH) في أمريكا، وتصنيف مشروعها التدريبي للابتكار والاختراع من ضمن أفضل خمسين مشروع على مستوى العالم بعد فوزها بمسابقة GYEF في نيويورك، ووصولاً لأن تصبح منظمة فرنسية غير ربحية تتخذ من مدينة (ستراسبورغ) في فرنسا مقراً لها.

وحضر انطلاق البرنامج السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد طلال البرازي, ورئيس جامعة الشام الخاصة الأستاذ الدكتور شريف الأشقر، وعدد من الشخصيات الرسمية والأطباء والمخترعين السوريين.