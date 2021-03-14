تحقيقات ألمانية في وصول مساعدات إلى تنظيمات إرهابية

على خلفية حصولها على مساعدات قدمت للمتضررين من جائحة كورونا ونقلها إلى التنظيم الإرهابي، فتحت الأجهزة الأمنية الألمانية والنيابة العامة تحقيقات موسعة في العاصمة برلين ضد نحو 60 شخصاً وجمعيات يشتبه بتواصلها مع تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت صحيفة فيلت أم زونتاغ الألمانية عن مصادر أمنية قولها إن هؤلاء الأشخاص والجمعيات تلقوا مساعدات مالية من الحكومة تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون يورو وربما حصلوا على جزء من هذا المبلغ من خلال الاحتيال لافتة إلى أن المساعدات المالية المخصصة للمتضررين جراء فيروس كورونا ربما استخدمت في عدة حالات بتمويل تنظيمات إرهابية في الشرق الأوسط.

وأوضحت المصادر أنه تم تحديد ثلاث حالات على الأقل من المحتمل أن تكون تلك المساعدات المالية استخدمت لتمويل هذه التنظيمات مشيرة إلى أنه تمت بالفعل مصادرة 250000 يورو في سياق عمليات البحث وقامت الشرطة بتفتيش العديد من مكاتب الجمعيات والشقق الخاصة في برلين ضمن هذه التحقيقات.

ودفعت السلطات الألمانية حتى الآن نحو 10 مليارات يورو كمساعدات للمتضررين من نظام الإغلاق الشامل المفروض في البلاد منذ الخريف الماضي.