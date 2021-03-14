البعث ميديا – ناصر الماضي

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، أطلقت الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبمشاركة الجمعيات الأهلية في محافظتي دمشق وريفها حملة بعنوان “أنتِ”.

وتهدف “حملة أنتِ” لدعم المرأة السورية نفسياً وقانونياً من خلال جلسات توعية واستشارات قانونية مجانية من قبل فريق الاستجابة القانونية الأولية فيما يتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية السوري الخاص، بالإضافة للعديد من الأنشطة التفاعلية والجلسات الحوارية التي تقام في المنارات المجتمعية التابعة للأمانة السورية للتنمية وفي مقرات الجمعيات الأهلية المشاركة وذلك لرفع سوية الوعي المجتمعي تجاه قضايا المرأة في المجتمع.

الحملة شملت شرائح مختلفة من أفراد المجتمع المحلي في محافظتي دمشق وريفها بالتعاون مع 20 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي والمشاركة في برامج إذاعية وتلفزيونية لتعزيز ثقافة ممارسة الحقوق والواجبات لدى السيدات ضمن مجتمعاتهم.

وشُكلت لجنة من أعضاء مجالس الإدارة في الجمعيات المشاركة لمتابعة التوصيات وإعداد خريطة للخدمات والأنشطة التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات التنموية لتوسيع شبكة الخدمات المقدمة للمرأة في محافظتي دمشق وريفها، بالإضافة لمتابعة مخرجات الحملة من خلال التدخلات الإدارية والقضائية لدى المحاكم من قبل برنامج الاستجابة القانونية التابع للأمانة السورية للتنمية.

وسيتم تقييم أنشطة الحملة من خلال استبيانات الكترونية وورش عمل مع الجمعيات الأهلية للخروج بتوصيات ومشاركتها مع الجهات المعنية.