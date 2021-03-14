مجددا.. الاحتلال الأمريكي يدخل معدات عسكرية بشاحنات قادمة من العراق

في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي تعمل قوات الاحتلال الأمريكي على تعزيز وجودها غير الشرعي في منطقة الجزيرة، حيث أدخل الاحتلال الأمريكي قافلة جديدة من الشاحنات المحملة بمواد ومعدات لوجيستية عبر المعابر غير الشرعية مع شمال العراق لدعم قواعد احتلالها في ريف الحسكة.

ونقلت مصادر محلية من قرية الخزنة لمراسلة سانا أن رتلاً مؤلفاً من 45 شاحنة محملة بصناديق وآليات عسكرية وصهاريج وقود دخل عبر معبر الوليد غير الشرعي مع شمال العراق وسارت القافلة عبر الطريق الدولي (إم فور) باتجاه دير الزور والحسكة حيث ينتشر عدد من قواعد الاحتلال.