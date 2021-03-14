مخططاً استيطانياً جديداً للاحتلال في مدينة بيت لحم

في إطار مخططاته التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين، أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخططاً استيطانياً جديداً للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة وفا بأن المخطط الجديد يهدف لإقامة وحدات استيطانية جديدة وشق طرق استيطانية على عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في منطقة المترسية وخربة الكبرة ببلدة نحالين وفي منطقة واد أبو الحمراء في قرية حوسان غرب بيت لحم.