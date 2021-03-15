الأرشيف السوري للتصميم.. شغف شبابي للوصول إلى العالمية
حرض شح المراجع البصرية والغرافيكية التي توثق التصميم العربي وتحديداً السوري اهتمام ثلاث فنانات سوريات، ليتخذن قراراهن المشترك بتوثيق الهوية والطابع السوري، وتأسيس مشروع الأرشيف السوري للتصميم.
كندة غنوم طالبة ماجستير تصميم غرافيكي قالت لـ “البعث ميديا”: “إن المشروع يهدف لأن يصبح موقع رسمي لكافة المعلومات والبيانات التي سيتم جمعها”، علما أن المعلومات يتم البحث عنها بدقة وبمشاركة المجتمع المحلي الذي يساهم بإرسال المعلومات من كافة المحافظات عن طريق بريدهم الالكتروني، ليتم نشرها بعد التدقيق والتأكد من صحتها من قبل أعضاء الفريق حسب تصريحها.
مصدرالمعلومات
وعن مصدر معلومات الفريق بينت غنوم “عندما أطلقنا المشروع كان مصدرنا الأساسي للحصول على المعلومات هو أرشيفنا الخاص إلى جانب استثمارنا لعلاقاتنا الشخصية، لكن عندما أردنا الحصول على معلومات أكثر حول أسماء المصممين وتوسيع قاعدة الأرشفة عندها بدءنا بالاتجاه لفنانين سوريين موجودين ضمن سورية مثل الخطاط والفنان منير الشعراني أو التواصل مع أبناء الفنانين الراحلين مثل عبد القادر أرناؤط، وتم التواصل مع جهات محلية مهتمة بالأعمال الفنية الثقافية مثل نادي هواة الطوابع في دمشق”.
وأضافت غنوم: “بعد فترة وجيزة من انطلاق الأرشيف على منصات التواصل بدأ المتابعون المهتمون بإرسال أرشيفهم الشخصي أو مصادر تمكننا من الوصول لأعمال أكثر تنوعا”.
حصد الثمار
بعد ولادة هذا المشروع والجهد الواضح في جمع معلومات قيّمة فيه، بدأ النجاح بالظهور، وهذا ما أكدته غنوم بقولها: “أهم مؤشرات نجاح المبادرة هي مشاركة المجتمع المحلي، واهتمامهم الشديد بالأرشيف، كوسيلة لتوثيق تراث الفن والتصميم السوري، وشعورهم أنهم جزء من هذه المبادرة مما يدفعهم لمشاركتنا أرشيفاتهم الخاصة”
السوريون أولاً
استهدف المشروع أولا السوريين، وتعريفهم بتاريخ التصميم السوري مع السعي للوصول إلى العالمية، كما وضحت كندة أن هناك اهتمام كبير وتعاون مع أرشيفات أخرى من الوطن العربي وعلى مستوى عالمي، آملة أن يصل الهدف لموقع الكتروني وليس فقط فيسبوك وانستغرام ويكون فيه الأرشيف مرجع للاطلاع والبحث والتوثيق لمختلف أشكال الفن الغرافيكي والخط العربي ويصبح في متناول الجميع و متاح لكافة الفئات العمرية، حرصا على حفظ هذه الهوية الفنية الفريدة والتراث الفني الثقافي السوري من الاندثار والنسيان مع التقدم التقني السريع.
أقسام الأرشيف
يتكون الأرشيف السوري للتصميم من أربع أفرع تتركز ضمن أربع مجالات للأرشفة:
الفرع الأول هو “الخط في الشارع” يوثق الطابع والثقافة التي تشكل الهوية الصُوَريَة لشوارع المدن السورية، والأرشيف الخاص بالمطبوعات المختص بكل تصاميم المطبوعات السورية مثل (المجلات- الجرائد-الوثائق- الإعلانات والكتب)، أما الطوابع السورية كان لها أرشيفها الخاص، ويُعنى بتوثيق إصدارات الطوابع المختلفة حسب العام ومناسبة الإصدار، والنظر لها على أنها أعمال فنية فريدة تحوي على عناصر تصميمية وخطوط عربية قد تم تصميمها من قبل مصممين سوريين، وحتى شارات الأعمال الفنية السورية سواء كانت في الإعلانات والمسلسلات والأفلام أو البرامج التلفزيونية المتعددة، جمعت بمسمى الأرشيف السوري للميديا.
رغم أن الفكرة ما زالت حديثة ولم تكتمل بعد لكن أن تصل متأخراً خير من أن لاتصل أبدا، وسورية تستحق هذه المبادرات الشبابية الإيجابية، لما يمتلكه هذا البلد من خامة تاريخية مصقولة وعريقة وسط تكالب المضللين للتاريخ عليه، وتشجيع هذه المبادرات يساهم في تعزيز ثقة الشباب لابتداع أفكار جديدة تساهم في تثبيت الهوية السورية وتنقلها للعالم.
البعث ميديا ||ريم حسن
– الأرشيف السوري للطوابع
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– الأرشيف السوري للمطبوعات
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– الأرشيف السوري للخط
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– الأرشيف السوري للميديا
www.instagram.com/syrianmediaarchive/