الأرشيف السوري للتصميم.. شغف شبابي للوصول إلى العالمية

حرض شح المراجع البصرية والغرافيكية التي توثق التصميم العربي وتحديداً السوري اهتمام ثلاث فنانات سوريات، ليتخذن قراراهن المشترك بتوثيق الهوية والطابع السوري، وتأسيس مشروع الأرشيف السوري للتصميم.

كندة غنوم طالبة ماجستير تصميم غرافيكي قالت لـ “البعث ميديا”: “إن المشروع يهدف لأن يصبح موقع رسمي لكافة المعلومات والبيانات التي سيتم جمعها”، علما أن المعلومات يتم البحث عنها بدقة وبمشاركة المجتمع المحلي الذي يساهم بإرسال المعلومات من كافة المحافظات عن طريق بريدهم الالكتروني، ليتم نشرها بعد التدقيق والتأكد من صحتها من قبل أعضاء الفريق حسب تصريحها.

مصدرالمعلومات

وعن مصدر معلومات الفريق بينت غنوم “عندما أطلقنا المشروع كان مصدرنا الأساسي للحصول على المعلومات هو أرشيفنا الخاص إلى جانب استثمارنا لعلاقاتنا الشخصية، لكن عندما أردنا الحصول على معلومات أكثر حول أسماء المصممين وتوسيع قاعدة الأرشفة عندها بدءنا بالاتجاه لفنانين سوريين موجودين ضمن سورية مثل الخطاط والفنان منير الشعراني أو التواصل مع أبناء الفنانين الراحلين مثل عبد القادر أرناؤط، وتم التواصل مع جهات محلية مهتمة بالأعمال الفنية الثقافية مثل نادي هواة الطوابع في دمشق”.

وأضافت غنوم: “بعد فترة وجيزة من انطلاق الأرشيف على منصات التواصل بدأ المتابعون المهتمون بإرسال أرشيفهم الشخصي أو مصادر تمكننا من الوصول لأعمال أكثر تنوعا”.

حصد الثمار

بعد ولادة هذا المشروع والجهد الواضح في جمع معلومات قيّمة فيه، بدأ النجاح بالظهور، وهذا ما أكدته غنوم بقولها: “أهم مؤشرات نجاح المبادرة هي مشاركة المجتمع المحلي، واهتمامهم الشديد بالأرشيف، كوسيلة لتوثيق تراث الفن والتصميم السوري، وشعورهم أنهم جزء من هذه المبادرة مما يدفعهم لمشاركتنا أرشيفاتهم الخاصة”

السوريون أولاً

استهدف المشروع أولا السوريين، وتعريفهم بتاريخ التصميم السوري مع السعي للوصول إلى العالمية، كما وضحت كندة أن هناك اهتمام كبير وتعاون مع أرشيفات أخرى من الوطن العربي وعلى مستوى عالمي، آملة أن يصل الهدف لموقع الكتروني وليس فقط فيسبوك وانستغرام ويكون فيه الأرشيف مرجع للاطلاع والبحث والتوثيق لمختلف أشكال الفن الغرافيكي والخط العربي ويصبح في متناول الجميع و متاح لكافة الفئات العمرية، حرصا على حفظ هذه الهوية الفنية الفريدة والتراث الفني الثقافي السوري من الاندثار والنسيان مع التقدم التقني السريع.

أقسام الأرشيف

يتكون الأرشيف السوري للتصميم من أربع أفرع تتركز ضمن أربع مجالات للأرشفة:

الفرع الأول هو “الخط في الشارع” يوثق الطابع والثقافة التي تشكل الهوية الصُوَريَة لشوارع المدن السورية، والأرشيف الخاص بالمطبوعات المختص بكل تصاميم المطبوعات السورية مثل (المجلات- الجرائد-الوثائق- الإعلانات والكتب)، أما الطوابع السورية كان لها أرشيفها الخاص، ويُعنى بتوثيق إصدارات الطوابع المختلفة حسب العام ومناسبة الإصدار، والنظر لها على أنها أعمال فنية فريدة تحوي على عناصر تصميمية وخطوط عربية قد تم تصميمها من قبل مصممين سوريين، وحتى شارات الأعمال الفنية السورية سواء كانت في الإعلانات والمسلسلات والأفلام أو البرامج التلفزيونية المتعددة، جمعت بمسمى الأرشيف السوري للميديا.

رغم أن الفكرة ما زالت حديثة ولم تكتمل بعد لكن أن تصل متأخراً خير من أن لاتصل أبدا، وسورية تستحق هذه المبادرات الشبابية الإيجابية، لما يمتلكه هذا البلد من خامة تاريخية مصقولة وعريقة وسط تكالب المضللين للتاريخ عليه، وتشجيع هذه المبادرات يساهم في تعزيز ثقة الشباب لابتداع أفكار جديدة تساهم في تثبيت الهوية السورية وتنقلها للعالم.

البعث ميديا ||ريم حسن

– الأرشيف السوري للطوابع

www.instagram.com/syrianstampsarchive/

www.facebook.com/syriastampsarchive/

– الأرشيف السوري للمطبوعات

www.instagram.com/syrianprintarchive_/

www.facebook.com/syrianprintarchive/

– الأرشيف السوري للخط

www.instagram.com/syriantypearchive/

www.facebook.com/syriantypearchive

– الأرشيف السوري للميديا

www.instagram.com/syrianmediaarchive/

www.facebook.com/syrianmediaarchive/