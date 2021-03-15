الاحتلال التركي يعتدي على المنازل في ريف حلب الشرقي

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين بالقذائف على مناطق سكنية في بلدة تادف ومنطقة كويرس بريف حلب الشرقي.

حيث استهدف بقذائف المدفعية منازل الأهالي في بلدة تادف ومنطقة كويرس بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى وقوع أضرار في بعض ممتلكات الأهالي والمرافق العامة في هذه القرى، بحسب وكالة سانا.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال التركي تعمد باستمرار إلى استهداف القرى والمناطق السكنية بالقذائف الصاروخية في ريف حلب الشمالي ما يتسبب في أغلب الأحيان بسقوط ضحايا بين المدنيين إضافة إلى الأضرار المادية.