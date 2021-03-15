الجيش اليمني يسيطر على سد مأرب

وجه عناصر من الجيش اليمني واللجان الشعبية، رسائل قوية لقوى العدوان السعودي ومرتزقته، وهم على ضفاف سد مأرب.

وبحسب موقع قناة العالم، نشر الجيش واللجان مقطع فيديو يظهر السيطرة الكاملة على بحيرة السد..

وتشير آخر الأخبار من مأرب إلى تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية في عدة محاور بالمدينة، خصوصا من الجهة الغربية والجنوبية، وماسبقه من انجازات تشكل خطرا على قواعد عسكرية تابعة للعدوان ومرتزقته.

وتتواصل المواجهات العنيفة بين الطرفين، خاصة على المرتفعات، بمشاركة طيران العدوان في محاولة لوقف تقدُّم قوات صنعاء في ما تَبقّى من سلسلة جبل البلق الاستراتيجية.