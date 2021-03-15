الحكومة الهولندية تعلق استخدام لقاح “أسترازينيكا”!

في إجراء احترازي، أعلنت الحكومة الهولندية، أنها ستعلق استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الحكومة بأنه بناء على معلومات جديدة، نصحت هيئة الأدوية الهولندية، في إجراء احترازي وبانتظار تحقيق معمق أكثر، بتعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت بأنه تم إلغاء أكثر من 43 ألف موعد للتطعيم باللقاح، على خلفية قرار التعليق، وأن هذه الخطوة التي جاءت في أعقاب قرار مماثل اتخذته إيرلندا، في وقت سابق يوم الأحد، تستند إلى تقارير من الدنمارك والنرويج عن آثار جانبية خطيرة محتملة للقاح.